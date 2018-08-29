29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Астраханская область заинтересована в покупке белорусских электробусов. Об этом сообщил губернатор Астраханской области Александр Жилкин сегодня на встрече с премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом, передает корреспондент БЕЛТА.

"Скорее всего, осенью выйдем на решение задачи, в чем мы заинтересованы, - это электрический транспорт. Разговор идет сейчас в том числе об электробусах. Мы сегодня посмотрели белорусские электробусы. Думаю, будет решение по этому вопросу с нашей стороны", - сказал Александр Жилкин.

При поставках электробусов Астраханская область рассчитывает воспользоваться схемами, которые есть в Беларуси для поддержки экспорта. "Это нужно, это транспорт сегодняшнего и завтрашнего дня. Но он достаточно дорогой, поэтому без поддержки государства с обеих сторон будет тяжеловато", - считает губернатор.

Астраханские фермеры хорошо знают белорусскую технику. По мнению специалистов-аграриев, белорусские трактора ничем не отличаются по качеству и даже превосходят технику известной американской марки. Поэтому в прошлом году агропромышленный комплекс закупил более 240 единиц техники МТЗ, и российский регион заинтересован в создании на своей территории сервисного центра.-0-