Автомобильное топливо с 18 августа дорожает на 1 копейку

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 18 августа изменяются розничные цены на моторное топливо, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна "Белнефтехим".

Стоимость автомобильного топлива на АЗС вырастет на 1 копейку. Цена 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,31, АИ-95-К5-Евро - Br1,39, АИ-98-К5-Евро - Br1,6, дизельного топлива - Br1,39.-0-