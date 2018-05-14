14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автомобильное топливо в Беларуси с 15 мая дорожает на 1 копейку, сообщили корреспонденту БЕЛТА в концерне "Белнефтехим".
Розничные цены на АЗС увеличиваются на дизельное топливо и автомобильный бензин.
Стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,29, АИ-95-К5-Евро - Br1,37, АИ-98-К5-Евро - Br1,58, дизельного топлива - Br1,37.
В Беларуси действует механизм изменения цен на топливо, по которому в зависимости от ситуации на нефтяном рынке предусматривается возможность корректировки цен на нефтепродукты как в сторону увеличения, так и снижения. Цены изменяются в сопоставлении с уровнем цен, действующих на российском рынке.-0-
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