Банк БелВЭБ будет кредитовать строительство жилья с использованием адресных субсидий

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банк БелВЭБ будет кредитовать строительство жилья с использованием субсидий по указу №240, сообщили БЕЛТА в пресс-службе банка.
"ОАО "Банк БелВЭБ" с 4 июля 2018 года запускает новый кредит на строительство жилых помещений с использованием субсидии на его погашение в рамках указа №240 "О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений", - пояснили в пресс-службе.
Процентная ставка за пользование кредитом формируется из ставки рефинансирования Национального банка, увеличенной на 3 процентных пункта, и на сегодняшний день составляет 13% годовых.
Предоставление кредита возможно на срок от 1 года до 20 лет включительно как в виде единовременного перечисления предоставленных денежных средств на счета застройщика, так и в форме невозобновляемой кредитной линии.
Для получения кредита в размере до Br50 тыс. потребуется поручительство одного физического лица, свыше Br50 тыс. - не менее двух физлиц. Строящееся жилое помещение передается в залог.
Кроме того, по этой программе допускается расчет совокупного чистого дохода заявителя и поручителя, что позволит значительно увеличить максимальную сумму кредита даже для клиентов с невысоким доходом.
Субсидия на погашение задолженности по кредиту будет перечисляться с месяца, следующего за месяцем предоставления кредита.-0-
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