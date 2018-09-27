Банк БелВЭБ открыл БелАЗу кредитную линию на 2,9 млрд российских рублей

На производстве. Фото из архива

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Банк БелВЭБ" предоставит ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" кредитные ресурсы в размере до 2,9 млрд российских рублей на 3 года с возможностью субсидирования процентной ставки, сообщили БЕЛТА в пресс-службе банка.

Назначение кредита - целевое финансирование российского экспорта в Беларусь. В частности, средства будут направлены на закупку комплектующих российского производства для организации выпуска техники на БелАЗе.

Кредитная линия открыта в рамках финансовой поддержки российско-белорусских интеграционных проектов. Соответствующее направление работы предусмотрено Стратегическим планом развития ОАО "Банк БелВЭБ" на 2016-2019 годы.

В январе-августе 2018 года Банк БелВЭБ профинансировал российско-белорусские интеграционные проекты на сумму 54,3 млрд российских рублей в эквиваленте. Удельный вес интеграционных проектов в общем объеме финансирования корпоративных клиентов составил 48,4%.

ОАО "Банк БелВЭБ" является одним из крупнейших кредиторов предприятий реального сектора экономики Беларуси и использует широкий ряд кредитных инструментов, а также индивидуальный подход к каждому клиенту с учетом особенностей ведения бизнеса.

ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" - промышленное производство карьерного и специализированного транспорта с использованием инновационных технологий. За 70-летнюю историю предприятие разработало более 550 модификаций карьерных самосвалов грузоподъемностью от 27 до 450 т, выпустило свыше 160 тыс. единиц техники, география поставок насчитывает более 80 стран.-0-