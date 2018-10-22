Банк БелВЭБ открыл МАЗу кредитную линию в 1,85 млрд российских рублей

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Банк БелВЭБ" открыло ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БелавтоМАЗ" возобновляемую кредитную линию в размере 1,85 млрд российских рублей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе банка.

Кредит будет предоставлен на срок до двух лет с возможностью субсидирования процентной ставки. Средства будут направлены на целевое финансирование российского экспорта в Беларусь. В частности, речь идет о закупке российских комплектующих, применяемых в производстве автотехники МАЗ.

Кредитная линия открыта в рамках финансовой поддержки российско-белорусских интеграционных проектов. Это направление работы предусмотрено стратегическим планом развития Банка БелВЭБ на 2016-2019 годы. В январе-сентябре банк профинансировал российско-белорусские интеграционные проекты на сумму 61,8 млрд российских рублей в эквиваленте. Доля интеграционных проектов в общем объеме финансирования корпоративных клиентов составила 48,5%.

ОАО "Банк БелВЭБ" - один из крупнейших кредиторов предприятий реального сектора экономики Беларуси - использует широкий ряд кредитных инструментов, а также индивидуальный подход к каждому клиенту с учетом особенностей ведения бизнеса.

ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БелавтоМАЗ" выпускает пассажирскую технику, седельные тягачи, бортовые автомобили, шасси под установку различного спецоборудования - более 500 моделей и модификаций техники.-0-