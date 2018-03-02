Банк БелВЭБ войдет в состав новой лизинговой организации

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Банк БелВЭБ" и АО "ВЭБ-лизинг" (Российская Федерация) создают новую лизинговую организацию ООО "БелВЭБлизинг". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского банка.

Национальный банк Беларуси выдал Банку БелВЭБ разрешение на участие в уставном фонде лизинговой организации 1 марта 2018 года. Доля участия банка в ее уставном фонде составит 49%. В Банке БелВЭБ деятельность лизинговой организации будет курировать член правления банка Алексей Мозжухин.

ООО "БелВЭБлизинг" будет ориентировано на предоставление частным и корпоративным клиентам, включая клиентов Банка БелВЭБ, широкого спектра лизинговых продуктов. Основной целью его создания является содействие развитию экономики Беларуси.

Участие в уставном фонде организации российской лизинговой компании АО "ВЭБ-лизинг" призвано способствовать внедрению передовых практик и современных технологий в сфере лизинга, усилить конкурентные позиции организации на локальном рынке, благодаря доступу к инструментам фондирования на выгодных условиях.

Открытое акционерное общество "Белвнешэкономбанк" было образовано 12 декабря 1991 года. В 2007 году государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" стала основным инвестором и партнером банка. Доля Внешэкономбанка в уставном фонде ОАО "Банк БелВЭБ" составляет 97,52%. ОАО "Банк БелВЭБ" и АО "ВЭБ-лизинг" входят в группу Внешэкономбанка в качестве дочерних обществ.

По состоянию на 1 января 2018 года, собственный капитал Банка БелВЭБ составил Br525,7 млн. По данному показателю он занимает четвертое место в банковской системе Беларуси.-0-