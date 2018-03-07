Банк Москва-Минск назван самым инновационным банком Беларуси за валютно-обменные операции

Компания Thomson Reuters, лидирующий мировой поставщик финансовой и аналитической информации и биржевых котировок, признал Банк Москва-Минск самым инновационным банком Беларуси в 2017 году.

Престижная награда вручена за развитие валютно-обменной торговой площадки для юридических лиц.

Это сервис, позволяющий бизнес-клиентам эффективно и оперативно осуществлять валютные операции по самым актуальным курсам. Котировки в режиме реального времени обновляются благодаря взаимодействию банка с Thomson Reuters.

Кроме того, эксперты отметили успешное внедрение банком функции Deal Tracker. Она позволила существенно повысить эффективность работы банка по учету сделок с валютой, проводимых через Reuters, и обеспечила мгновенное их отображение в учетных системах банка.

Банк Москва-Минск является одним из основных игроков валютного рынка Беларуси. В настоящее время он занимает порядка 15% общего объема оборота валютно-обменных операций юридических лиц. Банк - третий по объему торгов секции валютного рынка на Белорусской валютно-фондовой биржи.

Входит в число лидеров по обороту валютно-обменных операций с российским рублем в обменных пунктах РБ. В феврале 2018 года Банк Москва-Минск получил допуск к участию в организованных торгах на валютном рынке Московской биржи. Это позволяет банку предлагать выгодные условия валютно-обменных операций для своих клиентов.

В 2017 году Банк Москва-Минск стал первым маркет-мейкером валютного рынка Беларуси по финансовым инструментам USD/BYN, EUR/BYN, RUB/BYN на Белорусской валютно-фондовой бирже.