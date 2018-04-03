3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банк Москва-Минск привлек из России синдицированный кредит на сумму более 20 млн евро с рекордным числом участников, сообщили БЕЛТА в пресс-службе банка.

"Банк Москва-Минск привлек синдицированный кредит на сумму 20 млн евро и $1 млн. Средства будут направлены на финансирование корпоративных клиентов, в том числе финансирование программы по увеличению кредитного портфеля", - пояснили в банке.

Синдицированный кредит предоставлен на срок до 18 месяцев, что соответствует текущему тренду на увеличение сроков кредитования белорусских заемщиков, отметили организаторы сделки. Средства будут предоставлены банку тремя траншами.

Участниками сделки стали 8 российских кредитных организаций. Это максимальное число инвесторов, зафиксированное в ходе публичных размещений Банка Москва-Минск. Организаторами и букраннерами стали АО "Альфа-Банк" и ТКБ Банк. При этом ТКБ Банк также является банком-участником данной сделки, а АО "Альфа-Банк" выступает в качестве кредитного управляющего.

Как отметил заместитель председателя правления ОАО "Банк Москва-Минск" Александр Клочко, эта сделка является вторым по счету привлечением банка на рынке синдицированного кредитования. "Размер сделки вдвое превысил размер первого привлечения. При этом нам удалось снизить стоимость ресурсов по сравнению с дебютной сделкой. Большой интерес инвесторов свидетельствует о высоком уровне доверия международных партнеров и нашей безупречной деловой репутации", - подчеркнул он.

Банками-участниками синдицированного кредита выступают также АК БАРС, Новикомбанк, Банк Финсервис, Азиатско-Тихоокеанский Банк и Джей энд Ти Банк, Алеф-Банк.

Банк Москва-Минск является значимым игроком на банковском рынке Беларуси с точки зрения обслуживания корпоративного бизнеса. Всего в банке обслуживается более 10 тыс. юридических лиц. Банк также постоянно входит в топ-3 основных участников торгов на валютно-фондовой бирже. Акционерами банка являются Национальный банк Беларуси (более 99%) и ОАО "Паритетбанк".-0-