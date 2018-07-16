Банк предложил бизнесу проверить "чистоту" контрагентов

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банк Москва-Минск предложил бизнесу бесплатно проверить своих партнеров в Беларуси и России, используя систему дистанционного банковского обслуживания. Сервис "control" в онлайн-режиме предоставляет информацию о контрагентах, рассказали БЕЛТА в банке.

Сервис позволяет проверить деловую репутацию любой компании или предпринимателя. В частности, можно узнать судебную историю с детализацией каждого дела и сведения о нахождении контрагента в процедуре банкротства. Система также указывает на наличие задолженности перед бюджетом, присутствие в реестре недобросовестных поставщиков и проведение плановых проверок. Также можно получить справочные данные, такие как юридический адрес, анонс тендерных закупок, информацию о регистрации компании в СЭЗ и ее членстве в Белорусской торгово-промышленной палате.

При проверке партнеров в России сервис показывает историю судебных дел, сведения о налоговой задолженности и финансовых показателях. Также можно узнать учредителей компании, ее уставной капитал и другую полезную информацию.

Деловую репутацию партнеров можно проверять в онлайн-режиме с любой точки мира, где есть интернет. Сведения формируются на основании данных, полученных из реестров информации Республики Беларусь и Российской Федерации. Механизм реализован через интернет-банк: надо ввести название и УНП контрагента, а все остальное сделает система. Результаты проверки доступны в течение пары минут.

Сервис предоставляется бесплатно и только в составе пакетов для бизнеса. В них также входят стандартные банковские сервисы, а именно ведение счетов, совершение платежей, выпуск корпоративных карт и т.д. В месяц можно проверить от 10 до 100 контрагентов в зависимости от выбранного клиентом пакета банковских услуг.

"Можно проверить контрагента как Беларуси, так и России, что особенно важно для экспортеров и импортеров. Мы первый банк в республике, который предоставляет этот нефинансовый сервис в своей системе дистанционного банковского обслуживания", - отметили в Банке Москва-Минск.-0-