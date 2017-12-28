Банк развития, Минский облисполком и "Промагролизинг" подписали соглашение о взаимодействии

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Банк развития Республики Беларусь", Минский областной исполнительный комитет и ОАО "Промагролизинг" подписали сегодня трехстороннее соглашение о взаимодействии на 2018-2019 годы, передает корреспондент БЕЛТА.

Документ предусматривает обеспечение в 2018-2019 годах взаимовыгодного сотрудничества сторон с целью реализации госпрограммы "Комфортное жилье и благоприятная среда" с кредитной поддержкой Банка развития. В частности, банк выделит до 2020 года не менее Br50 млн на реализацию подпрограммы "Чистая вода". Также этим документом будет урегулирован ряд вопросов, связанных с исполнением финансовых обязательств между предприятиями АПК Минской области, решение которых позволит обеспечить агропромышленный комплекс региона на условиях лизинга современной техникой и оборудованием.

Как сообщил глава Банка развития Сергей Румас, в соглашении прописан график выплат по просроченной задолженности сельхозпредприятий Минской области, а облисполком взял на себя обязанность контролировать выполнение этого графика. "Мы же со своей стороны предоставим сельхозпредприятиям в период действия соглашения отсрочку погашения по основному долгу и уплаты части процентов по нашим кредитам. Кроме того, Банк развития фактически отказывается от применения штрафных процентных ставок в отношении просроченной задолженности", - пояснил он.

В целом предприятия АПК Минской области до конца 2018 года сократят проблемную задолженность перед Банком развития и ОАО "Промагролизинг" более чем в два раза.

Данный документ является важным шагом на пути к дальнейшему развитию сотрудничества Банка развития, Минского облисполкома и ОАО "Промагролизинг", направленного на укрепление экономического потенциала столичного региона и создание комфортной жизненной среды для населения.-0-