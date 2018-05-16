Банк развития открывает кредитную линию на $70 млн для финансирования белорусского экспорта в Африку

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банк развития открывает кредитную линию на $70 млн для финансирования белорусского экспорта в африканский регион. Соответствующее соглашение подписано 15 мая между Банком развития и Trade and Development Bank of COMESA во время визита белорусской делегации в Найроби (Кения). Такая информация размещена на сайте Банка развития, сообщает БЕЛТА.

"Наша работа в сфере экспортного финансирования всегда направлена на создание возможностей для белорусских предприятий сотрудничать с любым регионом мира. Африка - это континент огромнейшего экономического потенциала, регион к которому приковано особое внимание ведущих мировых экспортеров. Поэтому при поддержке наших партнеров из TDB мы предлагаем очень выгодные условия африканским компаниям, заинтересованным в приобретении товаров, работ и услуг из Беларуси. Это однозначно привлечет интерес к сотрудничеству с белорусской стороной. Но его нужно не просто удержать, его нужно значительно усилить, чтобы оставаться на этом рынке", - прокомментировал подписание соглашения председатель правления Банка развития Сергей Румас.

Trade and Development Bank of COMESA (Банк торговли и развития Восточной и Южной Африки) - специализированный африканский межгосударственный финансовый институт, учрежденный в 1985 году 19 африканскими государствами - членами организации общего рынка Восточной и Южной Африки.-0-