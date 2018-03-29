29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банк развития рассматривает возможность выпуска евробондов в белорусских рублях. Об этом заявил сегодня журналистам председатель правления Банка развития Беларуси Сергей Румас, передает корреспондент БЕЛТА.
"Мы рассматриваем вопрос выпуска евробондов в белорусских рублях на сумму от 300 до 500 млн", - отметил Сергей Румас. По его словам, это может быть уже в текущем году.-0-
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