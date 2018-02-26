Банк развития в 2017 году увеличил объем выданных экспортных кредитов в 2,4 раза

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Банк развития Республики Беларусь" в 2017 году увеличило объем выданных экспортных кредитов в 2,4 раза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе банка.

"В 2017 году Банк развития заключил 21 экспортный кредитный договор на сумму Br415,8 млн в эквиваленте, что в 2,4 раза превысило объем выданных банком экспортных кредитов за предыдущий год. Расширилась география поставок и номенклатура экспортируемой с поддержкой Банка продукции. Банк профинансировал поставку продукции на такие новые для себя рынки, как Польша, Литва и Сербия", - отметили в пресс-службе.

В числе новых видов продукции, реализованной на внешних рынках с использованием инструментов экспортного кредитования, - металлопрокат, погрузчики, экскаваторы, катки и харвестеры, продукция деревообработки.

"В 2017 году активное продвижение на внешних рынках осуществлялось не только продукции флагманов отечественной промышленности, но и услуг белорусских строительных компаний. С помощью экспортных кредитов Банка развития было профинансировано строительство школы в Калуге, а также жилого дома в Обнинске в России", - рассказали в банке.

Банк развития является единственным финансовым институтом в Беларуси, предоставляющим экспортные кредиты нерезидентам с поддержкой государства на условиях, определенных указом от 25 августа 2006 года №534 "О содействии развитию экспорта товаров (работ, услуг)". "Зарубежные покупатели продукции белорусских предприятий могут получить кредит для оплаты продукции белорусскому поставщику как напрямую у нас, так и в банке своей страны, заключившем кредитное соглашение с Банком развития", - пояснили в пресс-службе.

В 2017 году по инициативе Банка развития были расширены возможности предоставления экспортных кредитов нерезидентам за счет использования экспортных кредитов для приобретения продукции белорусского производства у других нерезидентов, являющихся компаниями-дилерами отечественных предприятий. Данные изменения повысили эффективность механизма поддержки экспорта и содействовали увеличению поставок белорусской продукции на зарубежные рынки, особенно в страны дальней дуги.-0-