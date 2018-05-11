Банк развития в I квартале увеличил финансовую поддержку МСП почти в 7 раз

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банк развития в I квартале увеличил финансовую поддержку малого и среднего предпринимательства почти в 7 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе банка.

"Программа Банка развития по финансовой поддержке малого и среднего предпринимательства (МСП), получив значительный импульс в 2017 году, продолжает активно реализовываться и в текущем году. В I квартале 2018 года по соглашениям, заключенным с банками-партнерами, профинансировано 267 инвестиционных проектов в объеме Br49,8 млн, что почти в 7 раз превышает объем предоставленных средств за аналогичный период предыдущего года", - пояснили в пресс-службе.

Из девяти разработанных Банком развития кредитных продуктов, которые учитывают специфику деятельности и особенности финансирования на различных этапах становления бизнеса, наибольшее количество соглашений заключено по продуктам "Поддержка предприятий производственной сферы, сельского, лесного и рыбного хозяйства" (70 проектов) и "Поддержка регионов и женского предпринимательства" (68 проектов).

Наибольший удельный вес в общем портфеле поддержки субъектов МСП занимают проекты, связанные с деятельностью в области пассажирских и грузоперевозок - 50%. Около 23% - проекты в производственной деятельности (производство металлических и пластмассовых изделий, мебели, одежды).

"География финансирования охватывает всю территорию Беларуси за счет разветвленной сети банков-партнеров, участвующих в программе. Лидирующую позицию по количеству проектов занимает Гродно и Гродненская область - 56 проектов. На втором месте находится Брестская область - 47 проектов", - рассказали в Банке развития.

Всего за период реализации программы с августа 2014 года по апрель 2018-го профинансировано 1964 инвестиционных проекта, общий объем заключенных кредитных договоров и договоров финансовой аренды (лизинга) составил Br263,5 млн.

Программа финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства, инициированная и разработанная Банком развития, стартовала в Беларуси в августе 2014 года. Программа реализуется с участием 13 банков-партнеров: ОАО "Белгазпромбанк", ОАО "Банк БелВЭБ", ОАО "Белорусский народный банк", ОАО "Белинвестбанк", ЗАО "МТБанк", ЗАО "Альфа-Банк", ЗАО "Банк ВТБ" (Беларусь), ЗАО "БТА Банк", ОАО "Белагропромбанк", ОАО "БПС-Сбербанк", "Приорбанк" ОАО, ОАО "Банк Москва-Минск", ОАО "Паритетбанк", а также лизинговых компаний, с которыми Банком развития подписаны соответствующие соглашения.-0-