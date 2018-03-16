Банк развития выделит на финансирование госпрограмм и мероприятий более Br1,2 млрд

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Совета Министров от 15 марта 2018 года №200 утвержден план финансирования открытым акционерным обществом "Банк развития Республики Беларусь" государственных программ и мероприятий в 2018 году. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.
Всего предусмотрено выделение Br1283,33 млн.
Банк развития будет осуществлять недирективное кредитование организаций, реализующих инвестиционные проекты, направленные на создание и развитие социальной инфраструктуры. Также будут прокредитованы организации, которые реализуют инвестпроекты, направленные на создание и развитие транспортной и инженерной инфраструктуры.-0-
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