29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банк ВТБ намерен в 2018 году вдвое увеличить доход от валютообменных операций, сообщил начальник управления по работе с клиентами малого и среднего бизнеса ЗАО "Банк ВТБ (Беларусь)" Олег Савин во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

"Учитывая географию бизнеса наших клиентов, входные валютные потоки, опыт и профессионализм команды, можно уверенно сказать, что мы конкурентны в этой части, и наши клиенты это признают. Поэтому основная задача 2018 года кроме наращивания кредитования увеличение объема и доходности валютообменных операций. У нас амбициозный бизнес-план: мы намерены вдвое увеличить доход от валютообменных операций. Отчасти нас уже ассоциируют как банк с очень привлекательным ценообразованием по валютным операциям. И это то поле, в котором мы хотим и дальше развиваться", - подчеркнул он.

Олег Савин отметил и другие преимущества банка ВТБ. "Во-первых, за счет материнского банка ВТБ мы можем давать конкурентные ценовые условия. Во-вторых, мы предлагаем индивидуальный подход: наша кредитная линейка может подстраиваться под потребности, цели и задачи клиента. В-третьих, мы - банк группы, которая имеет широкую географию, и можем находить различные решения для тех клиентов, у которых бизнес не ограничивается пределами нашей страны, и в первую очередь, если он связан с Евразийским экономическим союзом. Мы представлены в Азербайджане, Армении, Грузии, Казахстане, Украине, а также есть подразделения в Европе. Наши бизнес-решения могут затрагивать разные сферы - начиная от тарифов и валютных операций и заканчивая сложными документарными схемами. Например, мы можем установить единые лимиты для бизнеса, чтобы клиент в зависимости от потребности мог брать деньги либо на территории Беларуси, либо в России, либо Казахстане. Это удобно и востребованно", - пояснил Олег Савин.-0-

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