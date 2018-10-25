Банкам с 29 октября запретят менять ставки по кредитам в одностороннем порядке и брать плату за некоторые услуги

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусским банкам запрещают менять ставки по кредитам в одностороннем порядке и брать плату за некоторые услуги, касающиеся кредитования. Это предусмотрено изменениями в Банковский кодекс, которые вступают в силу с 29 октября, сообщила заместитель начальника главного юридического управления Национального банка Елена Орда сегодня журналистам в пресс-центре БЕЛТА.

Важные новшества касаются защиты интересов граждан - клиентов банков. Так, банки не смогут сами изменять ставки процентов по кредитам и вкладам в худшую для потребителя сторону. "Банкам запрещается в одностороннем порядке увеличивать процентную ставку по кредиту или уменьшать ее по вкладу", - пояснила Елена Орда.

Исключение - случай, когда договором установлена переменная процентная ставка, определенная через показатель, изменение которого происходит независимо от решения банка (например, когда ставка по кредиту или вкладу привязана к ставке рефинансирования Национального банка).

Устанавливается запрет на взимание платы за предоставление информации об условиях кредитования и рассмотрение заявления о предоставлении кредита, а также за открытие банковского счета и зачисление на него кредита, если условиями кредитного договора предусмотрено открытие счета.

Кроме того, вводится запрет на ограничение банками выбора страховщика и оценщика при кредитовании потребителя. Так, если условием заключения кредитного договора с гражданином является предоставление дополнительных платных услуг (например, страхование или оценка стоимости объектов гражданских прав), то физлицо не может быть ограничено в выборе страховой организации или исполнителя оценки. Более того, в случае отказа гражданина от оказания ему дополнительных платных услуг банки обязаны предложить альтернативный вариант предоставления кредита (сопоставимого по суммам и срокам) без "навязывания" таких услуг.

В обновленном Банковском кодексе также уточняются условия и порядок прекращения деятельности банка, расширяется перечень видов безналичных расчетов, изменяется порядок предоставления сведений, составляющих банковскую тайну.-0-

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