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Банки будут обязаны информировать клиентов о платных услугах при заключении кредитного договора

Экономика 06.04.2018 | 14:41
Во время пресс-конференции
Во время пресс-конференции

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банки будут обязаны информировать клиентов о платных услугах при заключении кредитного договора, сообщил сегодня на брифинге в пресс-центре БЕЛТА заместитель начальника главного управления регулирования банковских операций Национального банка Ольга Илюкевич.

"Одним из ключевых изменений в сфере розничного кредитования, направленным на обеспечение защиты прав потребителей банковских услуг, является введение унифицированной для всех банков формы информации об условиях кредитования, которую банк обязан предоставить клиенту до заключения кредитного договора. Важно отметить, что банк обязан проинформировать клиента о бесплатном способе возврата кредита, а также о наличии услуг, оказываемых банком или третьими лицами за отдельную плату, и являющихся обязательными для заключения кредитного договора", - подчеркнула специалист. Речь, к примеру, может идти о страховых услугах.

/Будет дополнено/.-0-

Все материалы брифинга можно прочитать по ссылке

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банки, кредит
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