6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банки сами будут решать, как рассчитывать доходы физлиц при выдаче потребительских кредитов, сообщила сегодня на брифинге в пресс-центре БЕЛТА заместитель начальника главного управления регулирования банковских операций Национального банка Ольга Илюкевич.

"Сейчас при предоставлении кредитов банки тоже должны оценивать кредитоспособность кредитополучателя - это требование было в прежней инструкции, и оно сохраняется. Что касается расчета данного показателя, то мы как раз и закрепили норму, что банк сам определяет методику и каким образом он будет подтверждать достоверность той информации, которую предоставляет физическое лицо", - пояснила специалист. Национальный банк впоследствии будет оценивать, насколько та или иная методика адекватна.

Она напомнила, что новой инструкцией банки ограничены в предоставлении кредита на потребительские нужды, если сумма ежемесячного платежа гражданина по всем операциям кредитного характера будет превышать 40% от его ежемесячного дохода. К платежам по операциям кредитного характера относятся платежи по кредитным договорам, договорам займа с микрофинансовыми организациями, договорам факторинга, лизинга.

По словам Ольги Илюкевич, принимая решение о выдаче кредита, банк может учитывать все доходы, которые физлицо сможет подтвердить. "Если вы сможете подтвердить какие-то доходы, в том числе проценты от депозита, государственных ценных бумаг, доходы от приусадебного хозяйства или сдачи квартиры, то банк может принять их в расчет. Но еще раз повторюсь: какие доходы банк будет учитывать - это дело самого банка", - заявила она.

Представитель Нацбанка особо подчеркнула, что речь не о том, что возвращается норма о предоставлении справок о доходах при оценке кредитоспособности граждан. "Мы изучили этот опыт (предоставление справок. - Прим. БЕЛТА) на практике и поняли, что это недостаточно эффективный и недостаточно гибкий способ подтверждения доходов. С учетом того, какие сейчас технологии используются в банковском бизнесе, он не современный. Сейчас надо идти в цифровое будущее, брать информацию из тех баз данных, где она достоверна и может быть подтверждена третьим лицом", - отметила она.

При этом Ольга Илюкевич уточнила, что по тем кредитным продуктам, где банку необходимо больше внимания уделить оценке кредитного риска, справки сохраняются. "Особенно, когда это кредиты на приобретение недвижимости, дорогостоящих товаров за счет потребительских кредитов на большие суммы - там банки сами требуют предоставление справки о доходах", - сказала она.

Специалист прокомментировала и вопрос с предоставлением кредитов на финансирование недвижимости, при принятии решения о выдаче которого банки должны использовать показатель обеспеченности кредита. Нормами инструкции банки ограничены в предоставлении физическим лицам кредитов на недвижимость в случае, если сумма кредита превышает 90% стоимости жилья или иного предоставленного обеспечения. При этом инструкцией допускается предоставление банками кредитов физическим лицам в случае превышения пороговых значений указанных показателей при условии, что объем таких кредитов не будет превышать 10% от всех кредитов соответствующей группы (потребительских кредитов и кредитов на недвижимость).

Национальный банк постановлением правления от 29 марта 2018 года №149 утвердил инструкцию о порядке предоставления денежных средств в форме кредита и их возврата (погашения). Документ обобщает уже применяющиеся на практике нормы, а также содержит ряд нововведений. В частности, вводятся новые термины: "грейс-период", "отсрочка платежа по кредитному договору" и "рассрочка платежа по кредитному договору", "платеж по кредитному договору", "срок полного возврата (погашения) кредита", "мультивалютный кредит" и "мультивалютная кредитная линия".

Инструкция не содержит норм, ограничивающих предоставление кредитов заявителю (кредитополучателю), имеющему просроченную задолженность по ранее предоставленным ему кредитам.

Норма, касающаяся расчета показателей обеспеченности кредита и долговой нагрузки, вступит в силу с 1 мая 2018 года. Ольга Илюкевич отметила, что при принятии этой нормы учитывался мировой опыт. "Такие показатели введены во многих странах, это не ноу-хау Беларуси, это общемировая тенденция", - констатировала она.-0-

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