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Банки в Беларуси не смогут в одностороннем порядке увеличивать проценты по кредитам с конца октября

Экономика 01.08.2018 | 18:06
Фото из архива
Фото из архива

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банки в Беларуси не смогут в одностороннем порядке увеличивать проценты по кредитам с конца октября. Это предусмотрено законом "О внесении изменений и дополнений в Банковский кодекс", который официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Положения, касающиеся кредитования физлиц, вступают в силу через три месяца после официального опубликования закона, которое состоялось 28 июля, то есть 29 октября.

В законе прописан порядок установления размера процентов за пользование кредитом и подходов к начислению. Закрепляются два подхода к определению размера за пользование кредитом: в абсолютном числовом выражении (фиксированная годовая процентная ставка) и исходя из расчетной величины, привязанной к базовому показателю (переменная годовая процентная ставка). "Кредитодатель не вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентов за пользование кредитом", - сказано на этот счет в законе. Условия кредитного договора, позволяющие это сделать кредитодателю, считаются ничтожными, поскольку ограничивают права кредитополучателей.

Кроме того, белорусы получили возможность досрочно погашать потребительские кредиты без уведомления банка. "Кредитополучатель - физическое лицо имеет право досрочно возвратить (погасить) полностью или частично кредит на потребительские нужды с уплатой процентов за срок пользования кредитом без предварительного уведомления кредитодателя", - подчеркивается в обновленном Банковском кодексе. При этом взимание неустойки, штрафа, пени и других штрафных санкций за досрочный возврат не допускается.

Кодекс дополнился отдельной статьей, в которой оговорены особенности кредитования физических лиц. Так, предусмотрена возможность предоставления кредита только в белорусских рублях. Установлены требования, которые должны соблюдаться при заключении кредитного договора. В частности, клиент не может быть ограничен в выборе страховой организации или исполнителя оценки объектов гражданских прав. Банки обязали бесплатно предоставлять письменную информацию о стоимости дополнительных платных услуг. С физлиц не должна взиматься плата за информацию об условиях кредитования и рассмотрение заявления о предоставлении кредита и других документов, необходимых для этого, за открытие текущего банковского счета и зачисление на него сумм кредита, если условиями кредитного договора предусмотрено открытие счета. Более того, как минимум один из вариантов возврата физическим лицом кредита из всех предусмотренных в кредитном договоре должен быть бесплатным. Если человек отказывается от дополнительных платных услуг, которые ему предлагаются при заключении договора, ему должен быть предложен альтернативный вариант предоставления кредита, сопоставимого по суммам и срокам, но уже без них.

В обновленном законодательстве также закреплены отдельные практические аспекты взаимодействия банков, Национального банка и государственных органов в части получения и предоставления сведений, составляющих банковскую тайну, совершенствуется деятельность небанковских кредитно-финансовых организаций.-0-

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Теги
банки, Беларусь, кредит
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