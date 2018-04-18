18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банковские карточки могут не работать в Беларуси ночью 21 апреля. Такая информация размещена на сайте ОАО "Банковский процессинговый центр", сообщает БЕЛТА.
Банковский процессинговый центр с 2.00 до 6.00 будет проводить плановые работы по модернизации одного из аппаратно-программных комплексов.
В этот промежуток времени возможны перерывы в обслуживании клиентов в части устройств, установленных в организациях торговли и сервиса, в пунктах выдачи наличных и приема платежей, в работе сервиса "SMS-оповещение", в том числе в доставке SMS-сообщений OTP (one time password).
При этом авторизационные запросы с 2.00 до 6.00 будут обрабатываться в штатном режиме, обслуживание клиентов в других устройствах будет проводиться без ограничений.-0-
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