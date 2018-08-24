24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банковские карточки могут не работать в Беларуси ночью 25 августа, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Банковский процессинговый центр.

С 3.00 до 4.00 ночи будут проводиться технологические работы по модернизации комплекса обработки авторизационных запросов в режиме реального времени.

В этот промежуток времени возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами Банковского процессингового центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра.

Банковский процессинговый центр обслуживает более 9 млн карточек, к нему подключены 77,6 тыс. организаций торговли и сервиса, 119 тыс. платежных терминалов, более 3 тыс. банкоматов и 2,5 тыс. инфокиосков.-0-