7 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Барановичские текстильщики отгрузили первые партии продукции в США и Венгрию, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела внешнеэкономических связей ОАО "Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение" Ирина Олехнович.

В этом году на экспортной карте БПХО появились два новых рынка сбыта. Так, в Венгрию поставлены две партии тканей для постельного белья. Потребителям в США завезли готовые швейные изделия - сатиновые комплекты постельного белья специфических размеров. "Пока заказы выполняются небольшими темпами и сумами, тем не менее наработки есть", - отметила Ирина Олехнович.

Одновременно в ОАО наращивают объемы поставок на открытые в прошлом году рынки Сербии и Румынии. "Заключен дилерский договор с сербской фирмой на поставку текстиля. Начали от объема в $50 тыс. Уже было несколько поставок. В частности, туда поставляются столовая ткань, ткани для постельного белья. Есть у них и индивидуальные заказы, просьбы исполнить определенный (эксклюзивный) рисунок тканей", - сказала начальник отдела внешнеэкономических связей. Кроме того, сейчас в Барановичах прорабатывают дистрибьюторский договор с фирмой из Молдовы, которая осуществляет поставки товара и на рынок Румынии. Первые партии швейных изделий БПХО уже направлены в торговую сеть этих стран.

"Особое внимание мы сейчас уделяем польскому рынку. Взяли несколько заказов и в перспективе хотели бы развивать это направление", - дополнила специалист.

В целом в текущем году барановичский текстиль отправлен потребителям 12 стран: в Бразилию, Венгрию, Казахстан, Латвию, Литву, Молдову, Россию, Сербию, США, Туркменистан, Украину, Финляндию. За январь-май объем экспорта превысил $8 млн, что составляет 123% к аналогичному периоду прошлого года. У предприятия есть 14 представительств за рубежом, два собственных склада на территории Иваново и Москвы, а также три фирменных магазина - в Тбилиси, Краснодаре и Москве.-0-