11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Башкортостан заинтересован в увеличении поставок белорусской техники. Об этом шла речь сегодня на заседании рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Башкортостана, передает корреспондент БЕЛТА.

Товарооборот Беларуси и Башкортостана в 2017 году достиг $520,3 млн и по сравнению с 2016 годом увеличился на 39,7%. Как пояснил журналистам сопредседатель рабочей группы с белорусской стороны, председатель концерна "Белнефтехим" Игорь Ляшенко, Беларусь получала из Башкортостана нефть и нефтепродукты, другие химические продукты, что позволило концерну стабильно работать в прошлом году.

"Вопросы, которые будут обсуждаться сегодня, - это развитие дальнейшей сборки тракторов уже более высокой мощности, использование площадки Башкортостана для техники "Амкодор". По нефтехимии - мы пока является получателем из Башкортостана сырьевых ресурсов, что касается совместных проектов, это пока у нас в стадии проработки", - добавил Игорь Ляшенко. Возможные проекты в нефтехимии планируется обсудить в мае в Уфе на полях выставки "Нефть. Газ. Технологии".

Заместитель премьер-министра правительства - министр земельных и имущественных отношений Башкортостана Евгений Гурьев, который является сопредседателем рабочей группы с российской стороны, добавил, что в ходе нынешнего визита уже достигнуты договоренности, касающиеся сотрудничества в сельском хозяйстве, взаимодействия в части поставки техники "Амкодор", использования прорывных белорусских технологий в дорожном строительстве.

Беларусь и Башкортостан готовят новый план мероприятий по торговому и культурному сотрудничеству на 2019-2021 годы. Планируется, что он будет подписан на Форуме регионов Беларуси и России, который пройдет в сентябре в Могилеве.

В программе визита делегации Башкортостана 9-12 апреля в Беларусь - посещение холдинга "Амкодор", ОАО "Белгипродор", Республиканского лесного селекционно-семеноводческого центра, РО "Белагросервис", ООО "Запагромаш". Состоялись переговоры с представителями Министерства сельского хозяйства и продовольствия , Министерства транспорта и коммуникаций, концерна "Белнефтехим".-0-