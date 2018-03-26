26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Базовая арендная величина в Беларуси с 1 апреля увеличится до Br16,11, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Сейчас базовая арендная величина составляет Br15,2.

Базовая арендная величина применяется в расчетах арендной платы при аренде площадей, находящихся в государственной собственности. Это касается собственности хозяйственных обществ, в уставных фондах которых более 50% акций (долей) находится в собственности Беларуси или ее административно-территориальных единиц, а также капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, включая капитальные строения (здания, сооружения), изолированные помещения, их части на рынках и в торговых центрах.-0-