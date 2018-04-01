Базовая арендная величина в Беларуси с 1 апреля выросла до Br16,1

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Базовая арендная величина в Беларуси с 1 апреля увеличивается до Br16,11, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.
Ранее базовая арендная величина составляла Br15,2.
Базовая арендная величина применяется в расчетах арендной платы при аренде площадей, находящихся в государственной собственности. Это касается собственности хозяйственных обществ, в уставных фондах которых более 50% акций (долей) находится в собственности Беларуси или ее административно-территориальных единиц, а также капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, включая капитальные строения (здания, сооружения), изолированные помещения, их части на рынках и в торговых центрах.-0-
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