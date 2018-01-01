Базовая величина в Беларуси вырастет до Br24,5

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Базовая величина в Беларуси с 1 января 2018 года вырастет до Br24,5. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 22 декабря 2017 года №997, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Сейчас базовая величина составляет Br23, таким образом, она увеличится на Br1,5.

От базовой величины зависят размеры некоторых пособий, стипендий, налогов и сборов, штрафов, других выплат.

Последний раз базовая величина менялась 1 января 2017 года - тогда она увеличилась с Br21 до Br23.-0-