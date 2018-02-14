Белагропромбанк совместно с ЕБРР предоставляет дополнительные возможности по поддержке белорусских экспортеров

13 февраля 2018 года ОАО "Белагропромбанк" и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в Лондоне подписали соглашение в рамках Программы содействия развитию торговли, в соответствии с которым ОАО "Белагропромбанк" получило статус Подтверждающего банка и присоединилось к сети из более чем 800 подтверждающих банков по всему миру.

Подписание соглашения между ОАО "Белагропромбанк" и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) в головном офисе ЕБРР в Лондоне 13 февраля 2018 года

Присоединение ОАО "Белагропромбанк" к Программе содействия развитию торговли предоставляет ряд существенных преимуществ белорусским экспортерам: расширение географии сотрудничества, минимизация рисков внешнеторговой деятельности, а также снижение расходов по добавлению подтверждения к экспортным аккредитивам.

Подписание Соглашения с Подтверждающим банком стало первым шагом по возобновлению сотрудничества ОАО "Белагропромбанк" как одного из ведущих государственных банков и ЕБРР.

"Присоединение одного из крупнейших белорусских государственных банков к Программе содействия развитию торговли знаменует новый этап в развитии отношений между Республикой Беларусь и таким уважаемым международным финансовым институтом, как ЕБРР. Тот факт, что Белагропромбанк теперь располагает новым инструментарием поддержки белорусских экспортеров, несомненно, положительно скажется на расширении географии поставок товаров, произведенных в Беларуси, и снижении рисков для наших компаний-экспортеров", - отметил после церемонии подписания Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Великобритании Сергей Алейник.