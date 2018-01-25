Белагропромбанк удостоен трех наград от авторитетного делового издания

В конце 2017 года авторитетное европейское деловое издание Global Banking & Finance Review провело ежегодное исследование мирового банковского рынка. По версии журнала, лучшим банком Беларуси в 2017 году сразу по трем номинациям стало ОАО "Белагропромбанк" – "Лучший розничный банк", "Лучший корпоративный банк", "Лучший КСО-банк".

Награды подтверждают – Белагропромбанк находится в мировом банковском топе и его основными трендами являются направленность на современного потребителя банковских услуг, сохранение имиджа надежного финансового партнера и социально ответственного бренда.

Высокую степень доверия к банку сегодня подтверждает объемная клиентская база – 1,7 млн человек и более 40 тыс. предприятий республики являются его клиентами, более 100 кредитно-финансовых организаций по всему миру – постоянными надежными партнерами. Незыблемую основу такого доверия к банку составляет его открытость и лояльность по отношению к деловым партнерам, инновационность в подходах к организации и ведению бизнеса, стремление отвечать запросам времени и держать руку на пульсе новейших мировых тенденций финансового рынка.

ЛУЧШИЙ РОЗНИЧНЫЙ БАНК

Разработка новых, усовершенствование уже имеющихся продуктов банка и удовлетворение потребностей наших клиентов в качественных банковских услугах и сервисах – приоритетные направления деятельности Белагропромбанка, который обладает широкой региональной сетью, конкурентными и выгодными продуктовыми условиями для всех категорий населения – от детей до пенсионеров. Белагропромбанк обеспечивает высокий уровень клиентского сервиса, внедряет современные стандарты на системы менеджмента и обслуживания.

В 2017 году Белагропромбанк получил 1-е место в номинации "Самый лучший региональный банк Республики Беларусь – 2016", а также 3-е место в категории "Выбор пользователей портала Myfin.by"

Белагропромбанк активно работает в направлении развития диджитализации – создания цифрового банка. Внедрение новейших цифровых технологий помогут сделать работу с банком более удобной, понятной и оперативной. В связи с этим банк постепенно меняет подходы к работе и переходит в полноценный онлайн-режим. Клиенты могут сами выбирать банковские продукты, удаленно заказывать их, бесплатно подключать и пользоваться целым рядом банковских сервисов. Массу полезной информации сегодня клиенты Белагропромбанка получают из простейших чат-интерфейсов – из чатов и мессенджеров.

С начала года у клиентов банка появилась возможность осуществлять переводы между любыми карточками белорусских банков. Совершить перевод можно в системе дистанционного банковского обслуживания и инфокиосках банка. В ближайших планах – предоставление возможности осуществления переводов в сети Интернет и банкоматах банка.

Еще на шаг ближе к клиентам банк стал благодаря реализованной возможности дистанционного получения кредита. Клиенты могут в свободное время посредством каналов дистанционного банковского обслуживания подать заявку на кредит и удаленно заключить с банком кредитный договор.

Сейчас в поле зрения Белагропромбанка такие современные платежные решения, как мобильные платежи, bigdata, открытые API. Для повышения удобства осуществления операций в ближайшем будущем банк планирует обновить парк инфокиосков и банкоматов, модернизировать интерфейс каналов дистанционного банковского обслуживания. Для людей разной социальной активности банк уже совсем скоро предложит ряд новых, максимально отвечающих потребностям и увлечениям клиентов карточных продуктов.

Белагропромбанк сегодня делает акцент на продвижении вкладов: в настоящее время в банке действует широкая линейка депозитных продуктов , которая предполагает различные условия хранения денежных средств как для тех, кто планирует разместить их на длительный срок, так и для тех, кто заинтересован в возможности воспользоваться суммой вклада до истечения срока его хранения. При этом действует гибкая система ставок, которые зависят от срока хранения денежных средств. Отдельные депозитные продукты предполагают капитализацию процентов, что дает возможность увеличить доход. Для вкладчиков – держателей карточек банка, более ориентированных на современные сервисы, безусловный интерес представляют онлайн-депозиты и депозитная карта банка .

ЛУЧШИЙ КОРПОРАТИВНЫЙ БАНК

Сегодня ОАО "Белагропромбанк" – современный и многопрофильный банк, на обслуживании в котором находятся сотни крупных предприятий промышленного сектора экономики, тысячи предприятий малого и среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели. Сегодня предприятия сегмента МСБ составляют порядка 95% от общего количества корпоративных клиентов Белагропромбанка. На развитие данного сегмента бизнеса банком направлены значительные ресурсы на выгодных для клиентов условиях. С учетом запросов и требований клиентов в банке постоянно разрабатываются новые продукты и сервисы, действуют различные программы лояльности, позволяющие каждому клиенту выбрать условия обслуживания с учетом потребностей своего бизнеса.

Банк Развития Республики Беларусь в 2017 году вручил Белагропромбанку награду в номинации "Самый широкий региональный охват в поддержке малого и среднего предпринимательства"

В целях диверсификации корпоративных продуктов банк на постоянной основе осуществляет поиск новых инструментов для привлечения ресурсов от иностранных финансово-кредитных организаций. В 2017 году Белагропромбанком был подписан ряд важных соглашений с банками России , Германии , Италии , Чехии и Словакии касательно внешнеторгового финансирования. За 2017 год объем привлеченных кредитов зарубежных банков для финансирования внешнеторговых проектов клиентов Белагропромбанка составил порядка 900 млн долларов США в эквиваленте, увеличившись по сравнению с 2016 годом более чем на 120 млн долларов США, что позволило реализовать многие проекты клиентов банка – предприятий металлургической, строительной, агропромышленной, энергетической, нефтехимической, деревообрабатывающей, пищевой и других отраслей экономики.

Сегодня банк сотрудничает с финансовыми институтами из 30 стран. Кроме того, Белагропромбанк активно расширяет географию партнеров с целью привлечения иностранных ресурсов в экономику страны. Можно отметить, что со стороны иностранных банков-партнеров существует устойчивый интерес к сотрудничеству с Белагропромбанком в части финансирования внешнеэкономической деятельности отечественных предприятий.

В качестве источника для поддержания значительной доли банка в общем кредитном портфеле банковской системы в 2017 году банк реализовал 11-ю сделку по привлечению синдицированного кредита в размере 190 миллионов евро . Успешная реализация сделки стала возможной благодаря высокому уровню доверия и репутации банка на международной арене. Данная сделка по привлечению синдицированного кредита от ведущих российских финансовых институтов стала крупнейшей за всю историю банка и уникальной для банковской системы Беларуси в части срока предоставления долговых ресурсов. Привлеченные средства направлены на структурирование проектов и торговых контрактов корпоративных клиентов банка, связанных с поставками товаров и оборудования, обновлением производственных технологий и т.д.

Среди клиентов банка большое количество компаний, продукция которых пользуется широким спросом на рынках иностранных государств. Для обслуживания экспортно-импортных расчетов клиентов Белагропромбанком установлены и поддерживаются корреспондентские отношения с открытием корреспондентских счетов в банках Российской Федерации, Германии, США, Австрии, Италии и других стран.

За свою многолетнюю историю Белагропромбанк был неоднократно отмечен наградами иностранных кредитно-финансовых организаций и деловых изданий за активную профессиональную работу по заключению сложных сделок в сфере торгового финансирования, за отличную организацию внешнеторгового финансирования и высокое качество работы в области проведения международных расчетов, документарных операций. Так, в 2017 году Белагропромбанк признан "Лучшим банком Беларуси в сфере торгового и структурного финансирования" по версии британского журнала bne IntelliNews.

ЛУЧШИЙ КСО-БАНК

ОАО "Белагропромбанк" с полным правом можно причислить к пулу самых социально ответственных брендов Беларуси. Сегодня банк оказывает финансовую поддержку в разных сферах жизни нашего общества. В ряду выдающихся социальных проектов, получивших широкий общественный резонанс, – социальные, образовательные, спортивные, культурные мероприятия, акции, которые сегодня четко ассоциируются с именем Белагропромбанка.

Награда Международного олимпийского комитета "Спорт без границ" за инициативу банка в области развития спорта

Начиная с 2013 года активно развивается партнерство ОАО "Белагропромбанк" и Национального олимпийского комитета Республики Беларусь. В длинном списке реализованных совместных проектов находятся ежегодное совместное празднование международного олимпийского дня, проводы белорусских спортсменов на Олимпийские игры, спортивные фестивали, вручение юным перспективным атлетам стипендий, чествование призеров Олимпиад.

За время сотрудничества с Национальным олимпийским комитетом символ детской сберегательной программы банка "Расти большой!" Агрик семь раз становился счастливым талисманом белорусской олимпийской сборной на крупнейших соревнованиях международного уровня. В 2016 году Белагропромбанк выступил Генеральным партнером международного теннисного турнира AgrikCup среди юношей и девушек в возрасте до 16 лет, а также генеральным партнером призового фонда Минского полумарафона-2016, в 2017-м – спонсором международного мужского теннисного турнира серии Futures под названием BelagroprombankCup.

Банк оправдывает звание самого спортивного банка страны, присвоенное ему Национальным олимпийским комитетом Беларуси, не только участвуя в совместных мероприятиях с НОК Беларуси и спортивными федерациями, но и организуя собственные яркие проекты в области спорта.

Так, в 2016 году Белагропромбанк выступил инициатором и организатором проекта корпоративной социальной ответственности "Команда мечты" , целью которого стало привлечение детей-сирот к занятиям спортом, а именно к игре в футбол. По инициативе банка на протяжении трех месяцев проводились тренировки для воспитанников детских домов. Наряду с сотрудниками банка к инициативе сделать спорт ближе к детям присоединились белорусские футболисты, представители госорганов, белорусские артисты, клиенты и партнеры банка.

Также была высоко оценена гражданами уникальная эстафета "А что можешь ты?" , объединившая многих людей по всей Беларуси. Для участия в ней нужно было перечислить посильную сумму на приобретение реабилитационного тренажера; а также выложить в социальные сети видео с любым спортивным движением, передав эстафету друзьям. В эстафете приняло участие около 2 000 человек, среди которых множество известных белорусских спортсменов. Участниками акции было снято более 100 роликов спортивной тематики с охватом 350 000 человек. В результате благотворительные средства были собраны, и тренажер установлен в Республиканском реабилитационном центре для детей-инвалидов.

Не ограничиваясь участием в специальных спортивных проектах, банк на постоянной основе регулярно направляет значительную финансовую помощь учебным заведениям страны, приобретает для них спортивный инвентарь и экипировку.

Корпоративная социальная ответственность банка в области пропаганды и развития спорта в 2017 году была высоко оценена Международным олимпийским комитетом. Впервые в истории Беларуси кредитно-финансовому учреждению страны, а именно Белагропромбанку, вручена престижная награда "Спорт без границ" за отличную инициативу банка в области развития спорта.

Сегодня коллектив Белагропромбанка продолжает плодотворно и успешно работать, расширять сферы взаимодействия с деловыми партнерами, генерировать новые банковские продукты, сервисы, проекты, полезные обществу. Мы уверены, что для наших клиентов банк всегда будет оставаться надежным партнером, с которым удобно решать любые повседневные финансовые вопросы.