Беларусь будет использовать опыт Республики Корея в цифровой трансформации экономики

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперты Южной Кореи и Беларуси обсудили вопросы цифровой трансформации белорусской экономики в рамках Программы обмена знаниями Республики Корея, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства экономики.

Визит в Беларусь делегации корейских экспертов, представляющих Министерство стратегии и финансов и ведущие научные организации Республики Корея, прошел 23-25 октября. В ходе визита состоялась серия встреч корейской делегации с руководством Министерства экономики, белорусскими экспертами и представителями государственных органов по проблемам цифровой трансформации промышленного сектора. На переговорах стороны обменялись опытом и продемонстрировали заинтересованность во взаимовыгодном сотрудничестве.

В пресс-службе проинформировали, что одобрен Меморандум о сотрудничестве между Министерством экономики Республики Беларусь и Министерством стратегии и финансов Республики Корея. Кроме того, стороны определили ключевые направления предстоящего исследования. Так, будет проанализирована готовность белорусской промышленности к цифровой трансформации с учетом опыта Южной Кореи, разработаны рекомендации по цифровой трансформации экономики Беларуси и дорожной карты по ее реализации для промышленного сектора, а также предложения по цифровизации ведущих отраслей реального сектора (машиностроение, нефтехимическая и фармацевтическая промышленность).

В Беларуси проект в рамках Программы обмена знаниями Республики Корея реализуется по инициативе Министерства экономики совместно с Министерством стратегии и финансов Республики Корея с декабря 2017 года. Всего проекты данной программы были реализованы в 64 странах мира, начиная с 2004 года.

Цель проекта - использование корейского опыта для организации цифровой трансформации экономики Беларуси, прежде всего ее ядра - обрабатывающей промышленности. По итогам нынешних встреч согласован дальнейший алгоритм действий по организации работы по данному проекту, добавили в Минэкономики.-0-