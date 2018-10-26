Беларусь будет наращивать поставки нефтепродуктов на более маржинальные рынки - Ляшенко

26 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Беларусь будет наращивать поставки нефтепродуктов на более маржинальные рынки. Об этом заявил сегодня журналистам вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Чем привлекательнее какой-либо рынок, тем больше мы на нем присутствуем", - пояснил вице-премьер.

Отвечая на вопрос, как отразится сокращение объемов поставок российских нефтепродуктов на обязательствах белорусской стороны по поставкам этой продукции в Украину, Игорь Ляшенко отметил: "Мы производим нефтепродуктов гораздо больше, чем потребляет как вся Украина, так и Беларусь. Концерн "Белнефтехим" работает по высокомаржинальному принципу, отдавая ему приоритет. Даже тот объем нефтепродуктов, который у нас сегодня есть, позволяет нам закрыть все маржинальные направления".

Касаясь планов двух стран по достижению товарооборота в $8 млрд, Игорь Ляшенко заявил, что уже по итогам этого года объемы взаимной торговли могут превысить $5 млрд. "Но поставленная президентами задача дает нам возможность проработать еще дополнительные виды бизнеса, пускай рискованные, или открыть какие-то новые, которые точно позволят приблизиться вплотную к ее выполнению", - сказал он.

Среди новых прорывных проектов - промышленная кооперация в машиностроении, развитие сотрудничества в логистической отрасли. "Это использование речного транспорта, более широкое задействование железнодорожного транспорта", - пояснил заместитель премьер-министра.-0-