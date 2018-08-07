Беларусь будет отстаивать интересы в суде по спору с российской компанией "Манолиум процессинг"

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь будет отстаивать интересы в суде по инвестиционному спору с российской компанией "Манолиум процессинг". Соответствующее постановление №582 от 7 августа текущего года принял Совет Министров, сообщает БЕЛТА.
Подготовкой к судебным (арбитражным) разбирательствам займется Министерство экономики самостоятельно либо с привлечением в установленном порядке юридической компании в рамках заключенного договора на оказание юридических услуг, в том числе совершение всех процессуальных и юридически значимых действий, необходимых для защиты интересов.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3279 BYN
|2.323 BYN
|2.329 BYN
|USD
|2.0117 BYN
|2.005 BYN
|2.01 BYN
|RUB
|3.1653 BYN
|3.155 BYN
|3.165 BYN