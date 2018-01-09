Беларусь будет сотрудничать с компанией IMEX по продвижению сельхозпродукции на рынок Ирана

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЗАО "Мясо-молочная компания" и иранская компания IMEX заключили соглашение о сотрудничестве по продвижению белорусской сельскохозяйственной продукции на рынок Ирана, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей Богданов.

"Переговоры завершились подписанием соглашения о сотрудничестве между ЗАО "Мясо-молочная компания" и иранской компанией IMEX. В соответствии с соглашением, предполагается сотрудничество в области продвижения белорусской сельхозпродукции на иранский рынок - в первую очередь говядины и сливочного масла. Следующий этап - сухое молоко и детские молочные смеси, а в дальнейшем хотелось бы выйти на поставки сыров и другой молочной продукции в Иран. Соглашение также предполагает сотрудничество в области сертификации белорусских предприятий для поставок продукции на иранский рынок. Обсуждается также возможность выхода на экспорт сельхозпродукции в Иран в объеме около $100 млн в год", - сказал Алексей Богданов.

Также во время переговоров стороны договорились о проведении в Иране в конце февраля делового бизнес-форума с участием представителей Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси и бизнес-кругов мясо-молочной промышленности обеих стран.-0-