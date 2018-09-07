7 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь для России остается четвертым торговым партнером в мире и первым в СНГ. Об этом свидетельствуют статистические данные о российской внешней торговле в январе-июле, представленные корреспонденту БЕЛТА в Федеральной таможенной службе (ФТС) России.
По итогам 2017 года Беларусь также являлась четвертым торговым партнером России среди всех стран мира и первым - среди стран СНГ.
По сведениям российской таможни, белорусско-российский товарооборот в январе-июле (вместе с досчетами ФТС на неучтенные объемы взаимной торговли) составил $20 млрд 193,4 млн, что превышает показатель аналогичного прошлогоднего периода на 14,1%.
По объему торговли с Россией Беларусь опережали только Китай, Германия и Нидерланды. Товарооборот России с Китаем за 7 месяцев составил $59,3 млрд (рост на 29,4), Германией - $33,7 млрд (23,6%), Нидерландами - $26,2 млрд (13,3%).
По итогам января-июля Беларусь по размеру товарооборота с Россией обогнала такие страны, как США, Канада, Япония, Франция, Великобритания, Италия.-0-
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