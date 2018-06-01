Беларусь до конца года планирует поставить в Россию более 3,5 млн т молока

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь до конца 2018 года планирует поставить в Россию более 3,5 млн т молока. Это предусмотрено прогнозными балансами спроса и предложения Союзного государства, сообщил сегодня на пресс-конференции начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей Богданов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь и Россия согласовали прогнозные балансы спроса и предложения Союзного государства по мясу, молоку и сахару. Осталась официальная церемония подписания, которая зафиксирует все достигнутые договоренности. Она планируется во время ближайшей встречи на уровне министров сельского хозяйства двух стран. По сухому обезжиренному молоку мы договорились о поставках 55 тыс. т из Беларуси в Россию, по сухому цельному молоку - 17 тыс. т. В целом на российский рынок в 2018 году планируется поставить более 3,5 млн т молока - это чуть больше уровня прошлого года", - сказал Алексей Богданов.

Согласно прогнозным балансам спроса и предложения Союзного государства объемы поставок молочной и мясной продукции из России в Беларусь в 2018 году вырастут. "Поставки российской молочной продукции на белорусский рынок планируется нарастить на 24% по сравнению с уровнем прошлого года, мясной продукции - на 5,5%", - отметил начальник главного управления ВЭД.-0-