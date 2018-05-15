Беларусь ежегодно инвестирует около Br600 млн в развитие информационных технологий - Калинин

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь ежегодно инвестирует около Br600 млн в развитие информационных технологий, сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Калинин после торжественной церемонии открытия выставки "ТИБО-2018", передает корреспондент БЕЛТА.

"В рамках развития IT-страны делается очень много. Действует государственная программа развития электронных технологий, информационного общества на пятилетку. Принят декрет №8, который создал беспрецедентные условия для привлечения и развития IT-индустрии в нашей стране. Ежегодно мы инвестируем порядка Br600 млн в создание условий, развитие телекоммуникаций, обновление технологий", - рассказал вице-премьер.

Анатолий Калинин отметил, что Беларусь развивает партнерские связи и отношения с азиатскими странами, в частности Китаем, странами Восточного партнерства. "Безусловно, это только начало пути. Мы создали инфраструктуру, создали систему. А опыт наших молодых и креативных граждан, их достижения будут способствовать дальнейшему развитию технологий", - подчеркнул он.

Цифровая трансформация в ближайшие годы должна затронуть все отрасли экономики "В любой цифровой трансформации есть несколько составляющих компонентов, которые есть абсолютно у всех. Первое - это инфраструктура, второе - образование, третье - экосистема, то есть правовая среда, в которой реализуются, внедряются различные технические решения. Это условия ведения бизнеса, условия защиты персональных данных", - пояснил он.

Заместитель премьер-министра также прокомментировал тему электронного правительства. "В этой части уже сделаны определенные шаги", - сказал он. Так, около 70% документов поступают в правительство и обрабатываются в электронном цифровом формате. Идет работа над созданием ID-карты, к концу года она будет выпущена. Кроме того, идет работа над внедрением систем безбумажной торговли. "Таким образом, ряд инновационных технологий, которые действуют во всем мире, трансформируются в нашу экономику. IT-технологиями пронизаны все отрасли нашей экономики, начиная от образовательной сферы до торговли. Да и бизнес переходит в цифровой формат", - констатировал он.

Выставка "ТИБО" начала работу 15 мая. В ней принимают участие более 100 компаний, представляющих продукцию из 15 стран (Беларусь, Азербайджан, Армения, Великобритания, Египет, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Литва, Польша, Россия, США, Турция, Украина, Япония).

Центральной экспозицией на выставке "ТИБО-2018" стал стенд "IT-страна Беларусь". Здесь показывают инновационные разработки в сфере информационных технологий госорганов и белорусских IT-компаний, резидентов Парка высоких технологий, а также возможности применения этих разработок в здравоохранении, образовании, сфере общественной безопасности, транспортной сфере, сельском хозяйстве. Представлены также национальные экспозиции Казахстана (страны-партнера форума в этом году) и Азербайджана, коллективные стенды ГКНТ, Мингорисполкома, Госкомвоенпрома.

В этом году на "ТИБО" демонстрируют достижения в робототехнике, новые мобильные сервисы и приложения, информационные технологии для городского сектора и ЖКХ, геоинформационные и навигационные технологии. Организаторы делают акцент на поддержке стартапов и популяризации IT среди молодежи.-0-