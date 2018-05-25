Беларусь готова наращивать поставки мяса и молока в Китай - Кобяков

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова наращивать поставки мяса и молока в Китай, заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков в интервью китайскому информационному агентству "Синьхуа", сообщает БЕЛТА.

"Китай является крупнейшим в мире импортером продовольствия, при этом эксперты прогнозируют рост китайского рынка мясо-молочной продукции в долгосрочной перспективе. Беларусь готова предложить китайскому потребителю высококачественную и экологически чистую продукцию", - отметил Андрей Кобяков.

Китай активно прокладывает контейнерные маршруты в ЕС через Беларусь в рамках инициативы "Один пояс и один путь". В 2017 году через территорию Беларуси проследовали более 2,7 тыс. контейнерных поездов из КНР (на 700 больше, чем в 2016 году). К 2020 году эту цифру планируется увеличить до 5 тыс. в год.

"Поэтому сфера поставок белорусского продовольствия в КНР с задействованием контейнерных маршрутов выглядит весьма и весьма привлекательной. Мы уже поставляем в Китай высококачественное и натуральное белорусское молоко, в последнее время нам удалось получить все необходимые разрешения и допуски для белорусской говядины и мяса птицы. Надеюсь, что по итогам 2018 года мы покажем хорошую динамику и солидные цифры в поставках в Китай белорусского продовольствия по контейнерным маршрутам "Одного пояса и одного пути", - сказал глава белорусского правительства.

Экспортные возможности Беларуси в продовольственной и других сферах будут представлены в ноябре 2018 года на первой Китайской международной выставке импорта в Шанхае. В масштабной национальной экспозиции страна презентует перспективные направления развития двустороннего сотрудничества в торговой, инвестиционной, гуманитарной сферах. Будут продемонстрированы возможности не только для ведения бизнеса, но и для отдыха и оздоровления. Участие Беларуси в шанхайской выставке придаст дополнительную динамику экономическому сотрудничеству с Китаем, полагает Андрей Кобяков.

По его оценке, с 2017 года во взаимной торговле наблюдается переломный момент. "Мы расширяем номенклатуру прежде всего белорусского экспорта товарных позиций, сокращаем долю калия и нефтехимии в структуре экспорта. Новыми драйверами роста становятся белорусская сельхозпродукция, товары деревообработки, технологичные приборы и электрооборудование. По-прежнему имеют перспективы роста сельхозтехника и карьерные самосвалы", - пояснил премьер-министр.-0-