Беларусь готова поставлять электробусы и строить объекты под ключ в Вологодской области - Кобяков

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова поставлять электробусы и строить объекты под ключ в Вологодской области России. Об этом сообщил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сегодня на встрече с губернатором Вологодской области России Олегом Кувшинниковым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы знаем, что у Вологодской области есть потребность обновить парк коммунального транспорта. Мы готовы самым серьезным образом в этом поучаствовать. Причем можем предложить разного рода финансовые схемы (лизинг и т.д.), которые позволили бы облегчить нагрузку на бюджет Вологодской области, но чтобы техника работала с первых дней после подписания соответствующих контрактов", - отметил Андрей Кобяков. Беларусь готова предложить современные автобусы в различной комплектации, троллейбусы и электробусы.

Премьер-министр напомнил, что белорусские специалисты участвовали в строительстве объектов, в том числе социальной сферы, на территории Калужской, Псковской, Калининградской областей, Республики Коми. Такое сотрудничество может быть налажено и с Вологодской областью. "Мы опробовали такую форму, как строительство под ключ, и считаем, что она может иметь хорошую перспективу", - добавил он.

Беларусь также заинтересована развивать взаимодействие в сфере сельского хозяйства и производственной кооперации.

По словам Андрея Кобякова, реализация проектов в различных сферах поможет сбалансировать товарооборот - для Беларуси сальдо торговли с Вологодской областью пока отрицательное.

Олег Кувшинников в свою очередь отметил, что во время нынешнего визита в Беларусь намечены планы по развитию производственной кооперации и интеграции, увеличению внешнеторгового оборота. Делегация российского региона посетила международную выставку "Белагро-2018", по словам Олега Кувшинникова, эта экспозиция уникальна для СНГ.-0-