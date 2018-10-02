Беларусь готова предоставить Египту технологии и оборудование для реализации инвестпроектов

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова содействовать реализации инвестиционных проектов губернаторств Центрального и Верхнего Египта. Об этом заявил посол Беларуси в Египте Сергей Рачков в интервью Daily News Egypt, сообщает БЕЛТА.
"Значительный инвестиционный потенциал в области развития промышленности, сельского хозяйства, водных ресурсов, добычи полезных ископаемых, строительства, туризма имеется в губернаторствах Центрального и Верхнего Египта, таких как Вади-эль-Гедид, Кена, Бени-Суэйф и иных. Беларусь готова оказать содействие в реализации подобных инвестиционных проектов путем передачи технологий, обучения специалистов, разработки проектной документации, поставки необходимого высокотехнологичного оборудования", - подчеркнул Сергей Рачков.
По мнению дипломата, в целях активизации деловой активности необходимо проводить дальнейшую работу по снятию барьеров, которые все еще присутствуют в двусторонней торговле. "В данной связи белорусская сторона поддерживает усилия по подготовке Соглашения о свободной торговле между Арабской Республикой Египет и Евразийским экономическим союзом, членом которого Беларусь является", - отметил посол.
Сергей Рачков также положительно оценил действия египетского правительства по созданию более благоприятного инвестиционного климата в стране.-0-
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