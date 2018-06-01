Беларусь готова рассматривать участие Индии в производстве сложных удобрений

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова рассматривать вопросы участия Индии в производстве сложных удобрений. Об этом заявил сегодня председатель Совета Республики, уполномоченный по сотрудничеству с Индией Михаил Мясникович на встрече с послом Индии в Беларуси Сангитой Бахадур, передает корреспондент БЕЛТА.
Беларусь лидирует по поставкам калийных удобрений на индийский рынок. "Мы можем рассматривать вопросы не только продажи калийных удобрений, но и возможного участия индийской стороны в производстве сложных удобрений", - сказал Михаил Мясникович. Он добавил, что эта тема не исключается в переговорном процессе с индийскими партнерами.
"У нас есть четкие намерения активного углубления в калийной сфере и минеральных удобрений в целом", - отметил спикер.
Михаил Мясникович сообщил, что действующий контракт на поставку белорусских калийных удобрений в Индию заканчивается в ближайшие месяцы. В июне, по его словам, начинается работа над новым - на 2018-2019 годы. Председатель Совета Республики подчеркнул, что Беларусь дорожит сложившимся уровнем деловых контактов с индийскими партнерами. "Стороны никогда друг друга не подводили", - обратил внимание спикер.-0-
Фото Николая Петрова.
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