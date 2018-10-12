Беларусь готова реализовать вместе с ШОС проекты по продовольственной и ядерной безопасности

12 октября, Душанбе /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова реализовать вместе с Шанхайской организацией сотрудничества проекты по укреплению продовольственной и ядерной безопасности. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас сегодня на заседании Совета глав правительств ШОС, передает корреспондент БЕЛТА.

Беларусь как страна в географическом центре Европы рассматривает экономическое измерение ШОС в качестве приоритетного элемента организации. В этой связи Беларусь как инициатор идеи "интеграции интеграций" стремится к выявлению новых точек взаимодействия в Большой Евразии и развитию практической экономической и инвестиционной кооперации в ШОС.

"Глава белорусского государства на саммите ШОС в Циндао выступил с предложениями, которые мы готовы наполнять практическим содержанием", - отметил Сергей Румас.

В первую очередь это укрепление продовольственной безопасности. "Как отметил Президент Беларуси, с расширением ШОС на первый план выходит вопрос обеспечения полноценной продовольственной безопасности нашего региона. Мы готовы активно работать и вносить свой вклад на благо укрепления продовольственной безопасности ШОС", - подчеркнул премьер-министр.

В начале июня 2019 года в Минске пройдет международная выставка "Белагро", где будет организована специализированная площадка "АгроШОС". Сергей Румас пригласил все страны принять участие в работе этой площадки и продемонстрировать свои достижения в агропромышленной сфере.

Шанхайская организация сотрудничества укрепила свой международный авторитет - Румас "Сегодня под эгидой ШОС проходят многочисленные тематические мероприятия, которые способствуют расширению международных связей", - отметил премьер-министр Беларуси Сергей Румас.

Еще одно направление - укрепление ядерной безопасности и использование мирного атома. Разделяя принципы "шанхайского духа", Беларусь активно развивает сотрудничество по вопросам укрепления ядерной безопасности, использования атомной энергии в мирных целях, закрепленных в Астанинской декларации ШОС.

Глава белорусского правительства выступил с инициативой углубить научное взаимодействие в сфере ядерной безопасности между ответственными за это направление учреждениями стран.

На повестке дня также обеспечение информационной безопасности. "Вопрос не во введении ограничений и блокировки информации, а в создании конкурентной альтернативы. В этой связи предлагаю наладить сотрудничество между средствами массовой информации наших стран", - сказал Сергей Румас.

"Учитывая огромный потенциал каждой из стран ШОС в различных сферах, будь то промышленность, сельское хозяйство, фармацевтика, высокие технологии, мы совместно должны подумать над реализацией конкретных проектов, которые являются движущей силой экономического роста, - считает премьер-министр. - Хотел бы подчеркнуть нашу открытость самым смелым и новаторским инициативам, приверженность взаимовыгодному созидательному взаимодействию с государствами-членами, государствами-наблюдателями и партнерами по диалогу Шанхайской организации сотрудничества".

Шанхайская организация сотрудничества создана в 2001 году. Ее государствами-членами являются Индия, Казахстан, КНР, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан. Беларусь в 2015 году перешла из статуса партнера по диалогу в статус наблюдателя при ШОС.-0-