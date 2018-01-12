Беларусь готова стать узловой платформой Экономического пояса Шелкового пути - Макей

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова стать узловой платформой Экономического пояса Шелкового пути. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил в интервью информационному агентству "Синьхуа", сообщает БЕЛТА.

"Инициатива Экономического пояса Шелкового пути абсолютно выгодна для нашей страны, имеющей открытую экономику. Мы видим, что в рамках этой инициативы мы можем продавать наши товары на всем протяжении коридоров, которые создаются. И, как я уже сказал, мы намерены и готовы стать узловой платформой, где будут создаваться новые производства, где будут развиваться различные сферы промышленности, экономики, которые будут выгодны и для Беларуси, и для Китая", - сказал Владимир Макей.

В 2017 году Беларусь подписала соглашение о расширении контейнерных перевозок между Китаем и Европой, являясь их активным участником. "Уже сейчас через нашу страну курсируют 15 контейнерных поездов. То есть мы уже сейчас активно работаем в плане реализации инициативы Экономического пояса Шелкового пути. Я думаю, что это только начало, и мы намерены очень активно участвовать в реализации этой инициативы", - заявил он.

В целом, говоря о двусторонних отношениях Беларуси и Китая, дипломат выразил уверенность, что они будут развиваться поступательно и динамично, а взаимодействие в контексте развития инициативы Экономического пояса Шелкового пути получит новый импульс.

"Мы видим, как растет потенциал Китая, какую роль он играет на международной арене. Прошедший съезд Коммунистической партии Китая действительно подтвердил это. На этом съезде был принят ряд устремленных в будущее инициатив, которые позволят Китаю стать одной из передовых, если не самой передовой державой мира во всех отношениях", - подчеркнул Владимир Макей.-0-