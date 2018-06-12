Беларусь готова участвовать в создании аграрных комплексов в Узбекистане - Кобяков

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова участвовать в создании аграрных комплексов в Узбекистане. Об этом сообщил сегодня премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на встрече с председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Нигматиллой Юлдашевым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы готовы поделиться опытом в сфере агропромышленного комплекса и принять участие в создании в Узбекистане аграрных комплексов мясо-молочного направления и по переработке животноводческой продукции за счет предоставления оборудования, технологий, а также поставок племенной продукции и крупного рогатого скота. Готовы рассмотреть возможности в том числе совместного производства комплектующих, оборудования, которое будет востребовано", - сказал Андрей Кобяков.

Он подчеркнул, что у двух стран есть хорошие возможности для кооперации в различных сферах. Рассматривается возможность сборки в Узбекистане тракторной, дорожно-строительной техники, автобусов на газомоторном топливе. "У нас есть возможность подумать над созданием совместного предприятия по выпуску лекарственных средств. Есть соответствующие предварительные наработки. Кроме того, у вас есть заинтересованность и мы готовы организовать, наладить совместное лицензионное производство кондитерских изделий в Узбекистане", - добавил Андрей Кобяков.

Премьер-министр отметил положительную динамику развития двусторонней торговли. "Но объем $130 млн для взаимной торговли Беларуси и Узбекистана - это очень незначительные цифры. Потенциал наших экономик значительно превосходит их, мы должны в ближайшее время нарастить нашу взаимную торговлю, - сказал Андрей Кобяков. - Мы можем предложить продукцию, которая традиционно пользуется спросом не только в Беларуси, но и за ее пределами. Это молочные продукты, продукты из мяса говядины, птицы. Готовы рассмотреть предложение узбекской стороны по прямым поставкам в Беларусь хлопковолокна, свежих и переработанных фруктов и овощей, орехов"

Нигматилла Юлдашев поблагодарил белорусскую сторону за гостеприимство и отметил: "В Узбекистане с удовлетворением отмечают достижения Беларуси в социально-экономическом развитии. Беларусь является одним из важных и перспективных партнеров Узбекистана. В основе успешного развития двусторонних связей лежат доверительные отношения между главами государств".-0-