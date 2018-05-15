15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готовит на сессию ПА ОБСЕ в Берлине резолюцию о развитии цифровой экономики, сообщил председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Грузии в Беларуси Валерием Кварацхелия по случаю начала его дипломатической миссии, передает корреспондент БЕЛТА.

"В июле этого года будет проходить сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Берлине. Белорусская резолюция направлена на развитие цифровой экономики. Она также посвящена вопросам экономического роста в регионе ОБСЕ, устранению различных препятствий и барьеров, гармонизации стандартов и т.д.", - сказал Владимир Андрейченко.

Резолюция, которую белорусская сторона намерена включить в повестку дня этой сессии, уже подготовлена, добавил председатель Палаты представителей. Сейчас важно получить необходимое количество подписей. Владимир Андрейченко сообщил, что эта резолюция будет передана и грузинским депутатам для того, чтобы они ее поддержали.

Как отметил спикер, белорусская делегация в 2016 году принимала участие в 25-й сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая проходила в Тбилиси (Грузия). В свою очередь делегация из Грузии очень активно работала во время сессии ОБСЕ в Минске в 2017 году.

В целом, как подчеркнул Владимир Андрейченко, Беларусь и Грузия очень активно и плодотворно сотрудничают в международных организациях, в том числе ООН, Всемирного почтового союза.-0-