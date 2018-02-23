Беларусь и Алтайский край планируют выйти на товарооборот не менее $100 млн в ближайшие два года

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Алтайский край (Россия) планируют выйти на товарооборот не менее $100 млн в ближайшие два года, сообщил министр промышленности Беларуси Виталий Вовк во время рабочей встречи с губернатором Алтайского края Александром Карлиным. Такая информация размещена на сайте концерна "Беллегпром", сообщает БЕЛТА.

В 2017 году объем товарооборота между Беларусью и Алтайским краем составил $53 млн. Максимальный уровень двусторонней торговли - около $83 млн - был зафиксирован в 2011 году.

Представители органов власти и специалисты ряда белорусских предприятий побывали с визитом в Алтайском крае. Гости посетили промышленные предприятия города Бийска, а также ознакомились с развитием туризма и санаторно-курортной сферы в Белокурихе. Кроме того, состоялось VI заседание двусторонней комиссии по координации сотрудничества Беларуси и Алтайского края России, на котором был утвержден новый план совместной работы.

До настоящего времени сотрудничество развивалось в основном с промышленными предприятиями, а по итогам последнего заседания было решено изменить ракурс - распространить сотрудничество на другие виды экономической деятельности. Развитие получат двусторонние связи с участием учреждений здравоохранения, фармацевтических компаний, а также туристических фирм и организаций, работающих в сфере санаторно-курортного лечения. Расширение перечня направлений сотрудничества позволит увеличить объем товарооборота, но это должна быть не просто торговля - объем производимой продукции должен расти за счет организации совместных предприятий с высоким уровнем локализации производства. Участники переговоров подчеркнули, что главной целью сотрудничества является создание рабочих мест, выпуск конкурентоспособной продукции, продажа которой должна приносить выгоду обеим сторонам.

Белорусская делегация также посетила ОАО "Бийская льняная компания". Стороны рассмотрели ряд новых направлений взаимодействия данного предприятия с РУПТП "Оршанский льнокомбинат".-0-