Беларусь и Армения имеют большой потенциал для увеличения товарооборота - Кобяков

2 февраля, Алматы /Корр. БЕЛТА/.Беларусь и Армения имеют большой потенциал для увеличения товарооборота, заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сегодня на встрече с армянским коллегой Кареном Карапетяном в формате один на один, передает корреспондент БЕЛТА.
Как отметил Карен Карапетян, в прошлом году страны увеличили товарооборот на 20%, однако это еще не предел для развития взаимной торговли.
"Возможностей для роста товарооборота гораздо больше, - сказал Андрей Кобяков. - Давайте обсудим текущее состояние отношений Беларуси и Армении и перспективы".
Андрей Кобяков 1-2 февраля совершает рабочий визит в Алматы (Казахстан). Сегодня он примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета. Запланировано также выступление премьер-министра на планерном заседании представительного международного форума "Цифровая повестка в эпоху глобализации".-0-
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