Заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко и Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Австрии Елена Купчина

30 января, Вена /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Австрия договорились существенно активизировать сотрудничество в сфере инвестиций и финансов. Взаимная заинтересованность в этом была выражена в ходе состоявшегося в Вене 14-го заседания белорусско-австрийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, передает корреспондент БЕЛТА.

Белорусскую делегацию на переговорах возглавил заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко, австрийскую - генеральный директор по внешнеэкономическим связям Федерального министерства дигитализации и экономической политики Франц Вессиг. В ходе заседания был рассмотрен широкий спектр вопросов, включая тематику сотрудничества в области торговли товарами и услугами. Обсуждались также вопросы природоохранных технологий, возобновляемой энергетики и энергоэффективности, туризма, сельского хозяйства, регионального сотрудничества. Обстоятельно были рассмотрены вопросы взаимодействия в сфере инвестиций и финансов.

По итогам заседания межправкомиссии высказана заинтересованность в осуществлении конкретных шагов и мероприятий, которые должны придать новый импульс сотрудничеству в областях взаимного интереса, подписан протокол.

В Вене также запланированы встречи Олега Кравченко с руководителем секции внешнеэкономической политики и европейской интеграции (заместителем министра) Федерального министерства дигитализации и экономической политики Австрии Бернадетте Гирлингер, генеральным секретарем Федерального министерства по вопросам Европы, интеграции и иностранных дел Австрии Михаэлем Линхартом. Предусмотрено также участие замминистра в мероприятиях третьего заседания белорусско-австрийского делового совета.

Австрия традиционно входит в число крупнейших инвесторов в экономику Беларуси. В январе-сентябре 2017 года из Австрии поступили инвестиции в объеме $177 млн, из которых $71,9 млн - прямые.-0-