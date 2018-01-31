Беларусь и Австрия прорабатывают инвестпроекты на $500 млн - Купчина

31 января, Вена /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Австрия прорабатывают возможность реализации инвестиционных проектов в объеме до $500 млн. Об этом сообщила Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Австрии, постоянный представитель страны при ОБСЕ Елена Купчина в рамках третьего заседания белорусско-австрийского делового совета, передает корреспондент БЕЛТА.

Дипломат обратила внимание на увеличение двустороннего товарооборота с Австрией в 2017 году, вызванного не только ростом белорусской и австрийской экономик, оживлением экономической конъюнктуры в регионе Центральной и Восточной Европы, но и активной работой государственных учреждений и деловых сообществ двух стран. Так, в январе-ноябре 2017 года белорусско-австрийский товарооборот составил $145,2 млн (113,6% к аналогичному периоду 2016 года).

По словам Елены Купчиной, Австрия по-прежнему сохраняет роль одного из крупнейших зарубежных инвесторов для Беларуси. Это наглядно свидетельствует о высоком уровне доверия австрийского бизнеса к Беларуси. По итогам 2016 года Австрия заняла 4-е место (после России, Великобритании и Кипра) среди крупнейших инвесторов. В январе-сентябре 2017 года в экономику Беларуси поступили австрийские инвестиции в объеме $177 млн.

Как отмечают австрийские инвесторы, эффективность вложенных в белорусские проекты средств достаточно высока. Эти факторы способствуют принятию ими решений о реализации все новых и новых проектов. "В 2017 году мы ощутили определенное повышение интереса австрийских компаний к инвестированию в Беларуси", - заметила Елена Купчина. Многие из присутствующих на заседании делового совета австрийских бизнесменов уже были в Беларуси и имеют практический опыт сотрудничества. Посол выразила мнение, что встреча послужит дополнительным стимулом для тех, кому еще предстоит открыть Беларусь для своего бизнеса и наладить взаимодействие.

Мероприятие проходит с участием заместителя министра иностранных дел Беларуси. Председательствует с белорусской стороны руководитель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович.-0-