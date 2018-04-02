Беларусь и Азербайджан отмечают важность определения новых направлений сотрудничества

2 апреля, Баку /БЕЛТА - Trend/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и вице-премьер Беларуси Владимир Семашко на встрече 2 апреля в Баку отметили успешное развитие отношений между двумя странами в различных сферах, наличие хороших возможностей для дальнейшего укрепления связей.

В ходе беседы подчеркнута важность определения новых направлений сотрудничества, а также необходимость повышения торгового оборота между двумя странами.

Вице-премьер Беларуси заявил, что сборка на Гянджинском тракторном заводе 10-тысячного трактора является знаменательным событием. В этой связи он акцентировал внимание на важности изучения возможностей экспорта в третьи страны белорусских тракторов, производимых в Азербайджане.

Ильхам Алиев в свою очередь подчеркнул, что во время визитов в регионы фермеры выражали удовлетворение качеством этих тракторов, являющихся совместной азербайджано-белорусской продукцией, и отметил, что для ее экспорта существуют хорошие возможности.-0-